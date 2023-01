Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax-Rally könnte neuen Anlauf nehmen Von dpa | 22.01.2023, 14:28 Uhr

Unternehmensnachrichten aus den USA könnten in dieser Woche die Dax-Rally wieder anschieben. Zuletzt hatte sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt etwas eingetrübt, nachdem der hiesige Leitindex einen Jahresstart par excellence hingelegt und damit die US-Börsen deutlich abgehängt hatte. „Zu heiß gelaufen“, so der Tenor am Markt.