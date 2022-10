Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax setzt jüngsten Aufwärtstrend fort Von dpa | 04.10.2022, 09:36 Uhr

Im Dax geht es nach dem schwungvollen Start in den Oktober am Dienstag zunächst weiter nach oben. Der deutsche Leitindex legte im frühen Handel um 1,25 Prozent auf 12.362,59 Punkte zu. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen zog um 1,48 Prozent auf 23.005,30 Punkte an. In der Vorwoche war der Dax mit 11.862 Punkten auf den tiefsten Stand seit November 2020 gefallen.