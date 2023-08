Börse in Frankfurt Dax mit Erholungsversuch Von dpa | 09.08.2023, 09:28 Uhr Dax Foto: picture alliance / dpa up-down up-down

Der Dax hat sich am Mittwoch von seinen jüngsten Verlusten gut erholt. Nach der Eröffnung auf Xetra gewann der deutsche Leitindex in der ersten Handelsstunde 0,97 Prozent auf 15.928 Punkte, sodass die runde Marke von 16.000 Zählern wieder näher rückt. Am Vortag war das Barometer noch unter wichtige Unterstützungen bis auf fast 15.700 Punkte gefallen.