Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit leichtem Plus Von dpa | 13.02.2023, 09:31 Uhr

Vor wichtigen US-Inflationsdaten haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenauftakt Vorsicht walten lassen. In den ersten Handelsminuten legte der Dax um 0,12 Prozent auf 15.327,01 Punkte zu. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex rund 1,4 Prozent verloren und eine schwankungsreiche Woche mit einem Abschlag von gut einem Prozent beendet. Der MDax gewann am Montagmorgen 0,07 Prozent auf 28.414,43 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um rund 0,3 Prozent.