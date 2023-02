Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax fällt - Wall Street schwächer erwartet Von dpa | 21.02.2023, 09:21 Uhr

Durchwachsene Wirtschaftssignale aus der Eurozone haben dem Dax am zweiten Handelstag der Woche Verluste beschert. Der deutsche Leitindex entfernte sich etwas weiter von seinem höchsten Niveau seit mehr als einem Jahr, blieb aber knapp in seiner Spanne der vergangenen Tage. Anleger warten nun auf frische Impulse von der Wall Street, die am Dienstag aus dem verlängerten Wochenende zurückkehrt. Hier zeichneten sich Verluste ab.