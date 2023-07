Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax startet mit Plus Von dpa | 03.07.2023, 09:41 Uhr

Der jüngste Aufschwung am deutschen Aktienmarkt hat sich zum Beginn des zweiten Halbjahres gebremst fortgesetzt. Der Dax stieg am Montag in den ersten Handelsminuten um 0,28 Prozent auf 16.193,20 Punkte. Am Freitag hatte der Leitindex um rund 1,3 Prozent zugelegt und die abgelaufene Woche sowie den Monat Juni mit Gewinnen von zwei beziehungsweise gut drei Prozent abgeschlossen. Im ersten Halbjahr war das Börsenbarometer um beachtliche 16 Prozent gestiegen.