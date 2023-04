Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax bleibt dicht unter seinem Vortageshoch Von dpa | 13.04.2023, 09:35 Uhr

Der Dax hat sich über der Marke von 15.700 Punkten gehalten. Unterstützung kommt aus Übersee. In den USA hatte der oftmals den Takt vorgebende Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Mittwoch nach vier freundlichen Handelstagen in Folge kaum verändert geschlossen. Aus China kamen an diesem Morgen starke Exportdaten für den Monat März.