Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa FOTO: Fredrik von Erichsen Börse in Frankfurt Dax startet mit Verlusten in den Mai Von dpa | 02.05.2022, 09:25 Uhr | Update vor 26 Min.

Mit Verlusten ist der Dax am Montag in den als schwierig geltenden Börsenmonat Mai gestartet. Nach der recht stabilen Vorwoche sank der deutsche Leitindex in der ersten halben Stunde des Xetra-Handels um 0,75 Prozent auf 13.992 Punkte.