Börse in Frankfurt Dax steigt weiter Von dpa | 17.03.2023, 09:38 Uhr

Die Beruhigung der Lage im Bankensektor hat die Erholung des deutschen Aktienmarktes weiter angetrieben. Der Dax knüpfte am Freitag an seine jüngste Erholung an: Am Ende der ersten Handelsstunde stieg er um 0,74 Prozent auf 15.078,42 Punkte.