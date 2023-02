Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfurt Dax steigt weiter und nähert sich Zwölfmonatshoch Von dpa | 16.02.2023, 09:35 Uhr

Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Auch dank guter Vorgaben der Übersee-Börsen stieg der deutsche Leitindex in den ersten Minuten um 0,66 Prozent auf 15.608,79 Punkte. Das vor einer Woche erreichte Zwölfmonatshoch von 15.658 Punkten ist damit wieder nah.