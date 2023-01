Dax Foto: Fredrik von Erichsen/dpa up-down up-down Börse in Frankfut Dax steigt wieder etwas Von dpa | 20.01.2023, 09:34 Uhr

Nach den deutlichen Verlusten am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag etwas erholt. In den ersten Handelsminuten an der Börse legte der deutsche Leitindex Dax um 0,33 Prozent auf 14.969,34 Punkte zu.