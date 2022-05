Maike (l) und Carsten Witthohn, Rapsbauern und Müller, sitzen gemeinsam mit Ute Volquardsen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer, auf einem Traktor in einem Rapsfeld. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken Landwirtschaft Deutlich mehr Rapsfelder in Schleswig-Holstein Von dpa | 06.05.2022, 13:42 Uhr

Die Landwirte in Schleswig-Holstein haben ihre Rapsflächen nach jahrelangem Rückgang wieder deutlich ausgeweitet. Mit einem Plus von 18 Prozent auf rund 73 000 Hektar werde das Niveau von 2014 mit rund 100 000 Hektar aber nicht wieder erreicht, teilte die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Ute Volquardsen, beim Besuch eines Hofes in Norddeich (Kreis Dithmarschen) am Freitag mit. 2021 hatten die Bauern nur noch rund 60 000 Hektar mit der Ölfrucht bestellt. Die leuchtend gelben Felder prägen im Frühjahr in Teilen Schleswig-Holstein das Landschaftsbild.