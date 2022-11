Deutsche Wirtschaft Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Konjunktur Deutsche Wirtschaft: Rezessionsangst und Milliardengewinne Von dpa | 07.11.2022, 07:16 Uhr

Mitten in der Krise verdienen Konzerne Milliarden, es gibt noch positive Wirtschaftsdaten und zuversichtliche Töne in Stimmungsumfragen. Womöglich ist die Lage doch nicht so hoffnungslos?