Sanierung Foto: Sebastian Gollnow/dpa Wohnen Deutschland hinkt bei Energiespar-Sanierung hinterher Von dpa | 07.02.2023, 11:44 Uhr

Bis 2045 sollen die Gebäude in Deutschland klimaneutral werden. Milliarden an Fördergeldern fließen in die energetische Sanierung. Doch Experten warnen: Beim aktuellen Tempo wird es mit den Klimazielen eng.