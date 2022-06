Die Probleme mit Kartenzahlungen könnten bald der Vergangenheit angehören. Foto: Sina Schuldt/dpa FOTO: Sina Schuldt Softwarefehler Dienstleister: Kommen nach Problem mit Kartenzahlungen voran Von dpa | 01.06.2022, 19:11 Uhr

In etlichen Läden in Deutschland können Kunden derzeit nicht mit einer Karte bezahlen. Der Zahlungsdienstleister Payone kündigt an, dass sich das bald wieder ändere.