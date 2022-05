BundesdigitalministerVolker Wissing (FDP) spricht zu Journalisten. Foto: Oliver Berg/dpa FOTO: Oliver Berg Regierung Digitalminister: Gefahr von Cyberangriffen ist gestiegen Von dpa | 10.05.2022, 13:32 Uhr

Vor dem Hintergrund des Kriegs in Osteuropa sieht Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) eine höhere Gefahr von Cyberattacken. „Im Zusammenhang mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine hat natürlich auch die Cyberabwehr besondere Bedeutung erlangt“, sagte der FDP-Politiker zum Auftakt eines Treffen der G7-Digitalminister am Dienstag in Düsseldorf. „Die Gefahr von Angriffen ist gestiegen.“ Daher sei es wichtig, Erfahrungen international auszutauschen und Systeme zu optimieren.