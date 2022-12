«Dome Keeper» Foto: Raw Fury/dpa-tmn up-down up-down Kampf ums Überleben „Dome Keeper“: Graben, bauen, gegen Aliens verteidigen Von dpa | 15.12.2022, 04:34 Uhr

Gefangen auf einem Planeten voller fieser Aliens? Kein Traumurlaub. Also ran an die Verteidigungsanlagen. Wie gut, dass man in „Dome Keeper“ in einem Bergwerk sitzt - und damit auf den nötigen Rohstoffen.