E-Fuel-Anlage in Chile Foto: Manuel Hollenbach/Porsche/dpa up-down up-down Energie E-Fuel-Anlage in Chile - Mit starkem Wind zu grünem Benzin Von dpa | 21.12.2022, 12:08 Uhr

Siemens und Porsche wollen eine neue Ära in der Treibstoff-Technik einläuten und in Haru Oni klimafreundliches Benzin herstellen. Ob sich E-Fuel am Markt durchsetzt, muss sich aber noch zeigen.