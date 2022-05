ARCHIV - «Der Anteil des Stroms, den wir bis 2045 so einsparen wollen, ist höher als der Anteil, den wir erneuerbar zubauen können.» Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa FOTO: Hauke-Christian Dittrich Industrie Elektroverband: Klug Energie sparen Von dpa | 28.05.2022, 09:09 Uhr

In Erwartung eines möglichen russischen Gas-Lieferstopps appellierten Politiker bereits, deutlich mehr Energie zu sparen. In der Industrie gibt es große Potenziale dafür - aber so leicht ist es nicht.