Viele Versorger haben zum Jahreswechsel höhere Strompreise angekündigt. Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down Viele Versorger erhöhen Strompreise Energie wird für Verbraucher nie wieder so günstig sein wie früher Meinung – Nina Kallmeier | 25.11.2022, 16:45 Uhr

Zum Jahreswechsel ziehen viele Grundversorger ihre Preise für Strom teils drastisch an. Was in den vergangenen Jahren zum Anlass für einen Anbieterwechsel genommen worden wäre, werden Verbraucher dieses Mal wohl so schlucken - auch mangels Alternativen. Und auch, weil die Strompreisbremse die Auswirkungen abfedert. Ein Ersatz für eine Reform des Strommarkts ist das nicht.