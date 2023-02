Die Gewerkschaft Verdi macht Ernst: Am Freitag werden sieben deutsche Flughäfen bestreikt. Foto: dpa/Tobias Junghannß up-down up-down Sieben Flughäfen betroffen „Beispiellose Eskalation“: Über 2300 Flugausfälle durch Verdi-Warnstreik Von dpa | 17.02.2023, 07:08 Uhr | Update vor 16 Min.

Wer am Freitag mit dem Flugzeug verreisen will, wird höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten haben: Verdi hat den Betrieb an sieben deutschen Flughäfen nahezu zum Erliegen gebracht. Doch auch an nicht bestreikten Flughäfen kommt es zu Einschränkungen.