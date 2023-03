EU Foto: Zhang Cheng/XinHua/dpa up-down up-down Einigung EU-Energieverbrauch muss bis 2030 um 11,7 Prozent sinken Von dpa | 10.03.2023, 08:58 Uhr

Die EU will ihren Energieverbrauch senken. Nun gibt es auch ein konkretes Ziel. Es soll der Verbrauch von ganz Spanien zusammengerechnet sein. So gibt es zumindest eine Abgeordnete an.