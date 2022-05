ARCHIV - Wegen «administrativer Hindernisse» dauert der Ausbau erneuerbarer Energien sehr viel länger. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa FOTO: Stefan Sauer Energie EU-Entwurf: Ökostrom-Projekte schneller genehmigen Von dpa | 09.05.2022, 19:00 Uhr | Update vor 14 Min.

Bis zu zehn Jahre beträgt die Vorlaufszeit für Ökostrom-Projekte momentan. Die EU-Kommission will das beschleunigen. So schnell soll es laut einem Entwurf für ein neues EU-Gesetz in Zukunft gehen.