Notmaßnahmen für Europa EU-Staaten einigen sich auf Übergewinnsteuer für Energiekonzerne Von dpa | 30.09.2022, 11:15 Uhr

Die EU-Staaten haben sich am Freitag in Brüssel auf länderübergreifende Notmaßnahmen in der Energiekrise geeinigt. Energiekonzerne müssen künftig einen Teil ihrer Krisengewinne an den Staat abgeben.