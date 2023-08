Energie Europäischer Gaspreis zieht an - Sorge vor Streik Von dpa | 21.08.2023, 10:38 Uhr Gas Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ up-down up-down

Ein drohender Arbeitskampf in LNG-Werken in Australien hat neue Sorgen hinsichtlich der Sicherheit der europäischen Gasversorgung geweckt. Am EU-Markt ist der Gaspreis bereits deutlich gestiegen.