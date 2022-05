ARCHIV - Forscher sehen Deutschland in Sachen Digitalwirtschaft eher schwach aufgestellt. Foto: Matthias Balk/dpa FOTO: Matthias Balk Studie Europäische Digitalwirtschaft fällt weiter zurück Von dpa | 03.05.2022, 04:12 Uhr

In kaum einen anderen Bereich sind die 27 EU-Staaten so vom Ausland abhängig wie in der Digitalwirtschaft. Das belegt auch eine Studie. Die Forscher empfehlen, bei der Aufholjagd realistisch zu bleiben.