«Wir suchen Dich! Lust auf Service?»: Eine Gaststätte an der Alster kämpft mit Personalnot. Foto: Christian Charisius/dpa Arbeitsmarkt Experten: Personalnot Ergebnis fehlender Neueinstellungen Von dpa | 16.07.2022, 07:56 Uhr

Geschlossene Lokale, Chaos an den Flughäfen, Festivals auf der Kippe - in vielen Branchen fehlt das Personal. Der Grund, sagen Arbeitsmarktforscher: In der Corona-Krise wurde zu wenig eingestellt.