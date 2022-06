Die Europäische Zentralbank will am Mittwoch eine außerordentliche Ratssitzung abhalten. FOTO: dpa/Frank Rumpenhorst Hohe Zinsen Schlechte Stimmung an Aktienmärkten: EZB-Rat trifft sich zu Notfallsitzung Von dpa | 15.06.2022, 09:59 Uhr

Verkaufswelle an den Anleihenmärkten, Kursverluste bei Aktien – die jüngsten Entwicklungen an den Märkten beunruhigen Europas Währungshüter. In einer Sondersitzung berät der EZB-Rat die Lage.