In Berlin und Hamburg wurde der Telefahr-Mobilitätsservice von Vay noch mit Sicherheitsfahrer im Auto getestet. Ab 2023 soll der Dienst ohne Sicherheitsfahrer in Hamburg starten. Foto: dpa/Markus Scholz up-down up-down Europas erster Telefahrservice Fahrerlos durch Hamburg: „Vay“ startet in 2023 mit ferngesteuertem Carsharing Von Patrick Kern | 21.12.2022, 11:25 Uhr

Mit Autos, die quasi fahrerlos zum Kunden kommen, will „Vay“ in Europa den Carsharing-Markt revolutionieren. In Kürze wird der Dienst offiziell die Testphase starten – und zwar in Hamburg.