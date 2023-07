Erbschaftssteuergesetz Foto: Hans-Jürgen Wiedl/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Umfrage Familienunternehmen in Sorge wegen Erbschaftsteuer Von dpa | 11.07.2023, 07:50 Uhr

Für vier von zehn Familienunternehmen steht in den nächsten Jahren die Übergabe von Unternehmensteilen an Nachfolger an. Die Mehrheit rechnet mit einer starken Belastungen durch die Erbschaftsteuer.