Lukas Köhler Foto: Michael Kappeler/dpa Innere Sicherheit FDP skeptisch zu chinesischer Übernahme von Chipfabrik Von dpa | 05.11.2022, 04:26 Uhr

Der Hamburger Hafen ist nicht der einzige Streitpunkt in der Frage, wie viel Einfluss chinesische Konzerne künftig in Deutschland haben sollen. Auch eine Chipfabrik in Dortmund sorgt für Debatten.