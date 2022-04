ARCHIV - Der Schriftzug "fielmann" in chromfarbenen Buchstaben. Foto: picture alliance / Christophe Gateau/dpa/Archivbild FOTO: Christophe Gateau Optikerkonzern Fielmann verdient zum Jahresauftakt mehr Von dpa | 28.04.2022, 08:16 Uhr

Der Optikerkonzern Fielmann ist mit mehr Umsatz und Ergebnis in das neue Jahr gestartet. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal um 8,5 Prozent auf 414 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Ergebnis nach Steuern nahm um 18,7 Prozent auf 34,2 Millionen Euro zu. Dabei sei das Quartal von der anhaltenden Coronavirus-Pandemie mit Rekord-Infektionsraten in Zentraleuropa und dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine geprägt gewesen, hieß es.