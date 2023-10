Treffen der Verkehrsminister Keine Einigung im Finanzstreit: Steht das Deutschlandticket auf der Kippe? Von dpa | 12.10.2023, 12:16 Uhr Aktuell können Inhaber eines Deutschlandtickets für 49 Euro durchs Land fahren. Doch die weitere Finanzierung ist noch nicht gesichert. Symbolfoto: dpa/Fabian Sommer up-down up-down

Wie kann das 49-Euro-Ticket in Zukunft finanziert werden? Darüber beraten am Donnerstag die Verkehrsminister von Bund und Ländern. Doch eine Einigung ist offenbar nicht in Sicht. Stattdessen geht eine Bitte an Olaf Scholz und die Länderchefs.