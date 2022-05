Ein Weg führt im Landkreis Holzminden in einen Wald. Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild FOTO: Moritz Frankenberg Natur Forst- und Umweltverbände uneins über Waldentwicklung Von dpa | 15.05.2022, 09:09 Uhr

Heimische oder nicht-heimische Bäume, viel oder wenig Bejagung - wie sieht der Wald der Zukunft in Niedersachsen aus? Darüber beraten am Montag Teile der Forstbranche in Braunschweig.