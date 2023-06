Milchkuh Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Tiere Für das Klima: Irland erwägt Tötung Zehntausender Kühe Von dpa | 19.06.2023, 06:22 Uhr

Ein internes Papier bereitet den Landwirten in Irland Sorgen. Darin wird vorgeschlagen, zum Wohle des Klimas etwa 200.000 Kühe zu töten. Wäre so etwas auch in Deutschland möglich?