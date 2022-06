ARCHIV - Der russische Energieriese Gazprom reduziert die Gasliefermengen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 nach Deutschland noch einmal. Foto: Stefan Sauer/dpa FOTO: Stefan Sauer Energie Gazprom drosselt erneut Gas-Lieferungen durch Ostseepipeline Von dpa | 15.06.2022, 16:15 Uhr

Russland dreht erneut am Gashahn. Wieder wegen Reparaturarbeiten, sagt Gazprom. In Deutschland gibt es an dieser Darstellung Zweifel. Die Großhandelspreise steigen jedenfalls deutlich.