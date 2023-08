Bekleidung Gläubiger geben grünes Licht für Sanierung von P&C Von dpa | 24.08.2023, 15:33 Uhr Peek & Cloppenburg Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down

Die Gläubiger des Modehändlers haben den beim zuständigen Amtsgericht in Düsseldorf vorgelegten Insolvenzplan angenommen, so das Unternehmen. Was bedeutet das?