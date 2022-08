Die Fassade des Real Casa de Correos ist unbeleuchtet. Die spanische Regierung hat wegen des russischen Angriffskriegs «dringende Maßnahmen» zur Einsparung und zur effizienteren Nutzung von Energie beschlossen. Foto: Isabel Infantes/EUROPA PRESS/dpa FOTO: Isabel Infantes up-down up-down Vorbild Spanien Greenpeace und Umwelthilfe fordern Energiesparen-Vorgaben Von dpa | 04.08.2022, 07:15 Uhr

In Spanien hat die Regierung beschlossen, dass etwa in vielen öffentlichen Gebäuden, Hotels und Kinos ihren Energieverbrauch reduzieren müssen. Verbände in Deutschland fordern nun ähnliche Regeln.