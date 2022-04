Tui FOTO: Moritz Frankenberg Urlaubsreisen Griechenland-Saison bei Tui: 3 Millionen Gäste als Ziel Von dpa | 04.04.2022, 15:10 Uhr | Update vor 10 Min.

Der größte Reiseanbieter Tui hat die Urlaubssaison 2022 in Griechenland gestartet. Früher als üblich trafen die ersten Kunden am Montag in Heraklion auf Kreta ein, wie die Hannoveraner mitteilten. In diesem Jahr geht es für die Touristikbranche nach zwei vielerorts sehr schwachen Corona-Jahren ums Ganze. Tui-Konzernchef Fritz Joussen gab die Marschroute aus, an den griechischen Zielen mit insgesamt drei Millionen Gästen das Niveau aus 2019 vor der Pandemie (2,8 Millionen) noch übertreffen zu wollen. Bisher sollen sich die Buchungen gut entwickeln.