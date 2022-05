Ab 2025 soll eine neu berechnete Grundsteuer gelten. Bereits in diesem Jahr müssen Eigentümer dafür eine Grundsteuererklärung abgeben. FOTO: Imago Images/Erich Häfele Extra Steuererklärung nötig Neue Grundsteuer: Eigentümer bekommen jetzt Post vom Finanzamt Von Corinna Clara Röttker | 10.05.2022, 07:14 Uhr

Weil die Grundsteuer neu berechnet wird, müssen Immobilieneigentümer ab Juli eine extra Steuererklärung abgegeben. Dazu werden in Niedersachsen jetzt persönliche Anschreiben verschickt. Was es damit auf sich hat und was auf Eigentümer nun zukommt.