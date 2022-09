Nur in Ausnahmefällen dürfen Eigentümer ihre Grundsteuererklärung in Papierform abgeben. Foto: Corinna Clara Röttker up-down up-down Grundsteuererklärung in Papierform So kommen Eigentümer an die Papierformulare für die Grundsteuer Von Corinna Clara Röttker | 20.09.2022, 06:00 Uhr

Eigentümer sollen die Grundsteuererklärung möglichst online über das Steuerportal Elster abgeben. Nur in Ausnahmefällen ist die Papierform gestattet. Doch wie einfach kommen Eigentümer in Niedersachsen an die Papierformulare? Ein Selbstversuch.