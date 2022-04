ARCHIV - Ein Leuchtschild hängt an der Fassade eines Hotels. Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild FOTO: Roberto Pfeil Statistik Hamburg-Tourismus: Halb so viele Gäste wie vor Corona Von dpa | 25.04.2022, 11:37 Uhr

Die Hamburger Hotels befinden sich nach Zahlen des Statistischen Amtes wieder im Aufwind. Im Februar seien rund 293.000 Gäste gemeldet worden, teilte das Amt am Montag mit. Das seien mehr als fünf mal so viele wie im Vorjahresmonat. Allerdings galt im Februar 2021 nach der Corona-Verordnung ein Beherbergungsverbot für touristische Reisen. Im Februar 2020, noch vor Beginn der Pandemie, waren beinahe doppelt so viele Gäste gezählt worden, nämlich 561.000.