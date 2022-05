Jens Bischof, Vorsitzender der Geschäftsführung und Chief Executive Officer der Eurowings GmbH, steht vor einer Turbine eines Airbus A319. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt Luftverkehr Hamburgs Airport rüstet sich für sommerliche Reisewelle Von dpa | 05.05.2022, 14:48 Uhr

Nach der Osterzeit rüstet sich der Hamburger Flughafen für die nächste Reisewelle im Sommer, und die erinnert zum ersten Mal seit mehr als zwei Jahren an die Zeit vor der Coronapandemie. Die wichtigste Fluggesellschaft am fünftgrößten deutschen Airport, die Lufthansa-Tochter Eurowings, plant allein mit 350 Abflügen pro Woche zu 60 Direktzielen, so vielen wie noch nie zuvor, wie Eurowings-Chef Jens Bischof am Donnerstag in Hamburg ankündigte. „So liegt unsere Kapazität in Hamburg bei Zielen im europäischen Ausland sogar 10 Prozent über dem Angebot im Vor-Corona-Jahr 2019 - deutlich aufgestockt haben wir insbesondere unser Angebot auf die Kanaren und zu Zielen in Griechenland.“