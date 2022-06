ARCHIV - Container im Hamburger Hafen: Derzeit fällt die Handelsbilanz in der Eurozone negativ aus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt Konjunktur Handelsbilanz der Eurozone mit Rekorddefizit Von dpa | 15.06.2022, 11:48 Uhr

In der Regel verzeichnet die Eurozone einen Überschuss im Außenhandel. Derzeit ist das aber nicht so. Was sind die Gründe?