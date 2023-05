Hubertus Heil Foto: Wolfgang Kumm/dpa up-down up-down Fachkräftemangel Arbeitsminister Hubertus Heil fordert Berufsorientierung an allen Schulformen ab Klasse fünf Von dpa | 22.05.2023, 14:34 Uhr

In seiner Rede beim 24. Tourismusgipfel in Berlin spricht der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auch über den Fachkräftemangel und seinen Wunsch für mehr Berufsorientierung an Schulen.