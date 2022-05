ARCHIV - Im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft hat sich Bundesarbeitsminister Heil für mehr internationale Standards für Menschenrechte in Lieferketten ausgesprochen. Foto: K M Asad/dpa FOTO: K M Asad Arbeit Heil: Stärkere Menschenrechtsstandards in Lieferketten Von dpa | 06.05.2022, 13:09 Uhr | Update vor 9 Min.

Für Menschenrechte und Sozialstandards in internationalen Lieferketten treten in Deutschland bald neue Regelungen in Kraft. Nun erhöht der Arbeitsminister auch international den Druck.