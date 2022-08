Es wird teuer für Gaskunden in Deutschland - die Preise ziehen teilweise drastisch an. FOTO: dpa/Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Energiekrise in Deutschland Höhe der Gasumlage wird bekannt: Das müssen Verbraucher wissen Von dpa | 14.08.2022, 05:46 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Bundesregierung will Importeure mit der Gasumlage vor dem Zusammenbruch bewahren - sie soll Anfang Oktober greifen. Doch wie hoch wird sie? Wann kommt sie an? Und was ist mit der Mehrwertsteuer?