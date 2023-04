JPMorgan Chase Foto: Steve Helber/AP/dpa up-down up-down JPMorgan und Citi Höhere Zinsen lassen Gewinne von US-Banken steigen Von dpa | 14.04.2023, 16:11 Uhr

Die US-Notenbank Fed will mit Zinserhöhungen die Inflation in den Griff bekommen. Das birgt die Gefahr, die Konjunktur abzuwürgen, spielt aber großen Finanzkonzernen beim Geldverleihen in die Karten.