Soziales Hohe Energiepreise lösen Zulauf bei Schuldnerberatung aus Von dpa | 04.05.2023, 14:53 Uhr

Die hohen Energiepreise bringen viele Menschen in Deutschland in finanzielle Not. Schuldnerberatungen verzeichnen einen Anstieg der Hilfesuchenden, auch aus der Mittelschicht.