ARCHIV - Ein Salat-Teller wird in einem Restaurant serviert. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration FOTO: Jens Kalaene Kreis Mettmann Hohe Kosten: Ratinger Restaurant verlangt drei Euro Eintritt Von dpa | 07.05.2022, 17:25 Uhr

Wer in die Diskothek oder in einen Club geht, zahlt Eintritt - das ist ganz normal. Wer hingegen in ein Lokal geht, zahlt für das, was er isst und trinkt. In einem Restaurant in Ratingen ist das anders.